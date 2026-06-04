زيلينسكي يقترح لقاءً مباشراً مع بوتين ووقفاً شاملاً لإطلاق النار والكرملين يرد: موسكو مفتوحة في أي وقت

اقترح الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في رسالة مفتوحة وجهها إلى نظيره الروسي فلاديمير بوتين عقد اجتماع وجهاً لوجه معه، مبدياً أيضاً استعداده لـ«وقف إطلاق نار شامل».

وتعقيباً على ذلك، قال الكرملين إنه يمكن للرئيس الأوكراني أن يزور موسكو «في أي وقت».

وقال زيلينسكي في رسالته: «تقترح أوكرانيا إنهاء هذه الحرب عبر حوار مباشر بيننا وبينكم. أنا أقترح عقد اجتماع»، مضيفاً أن «أوكرانيا مستعدة لوقف إطلاق نار شامل طوال فترة المفاوضات».

كما اقترح تبادلاً شاملاً لجميع أسرى الحرب لدى الجانبين، معتبراً أن ذلك يمكن أن يشكّل «مقدمة جيدة لإنهاء الحرب».

وفي تعليق على الرسالة، قالت الرئاسة الروسية إن زيلينسكي مرحّب به للاجتماع بنظيره في موسكو «في أي وقت».

ونقلت وسائل إعلام رسمية عن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف قوله: «يمكن لزيلينسكي المجيء إلى موسكو في أي وقت»، مضيفاً أن بوتين لم يطّلع بعد على رسالة الرئيس الأوكراني.

وتعد الرسالة المفتوحة من المبادرات القليلة التي يتوجّه فيها زيلينسكي مباشرة إلى بوتين منذ بدء العملية الروسية في عام 2022.

وتشهد المحادثات بين روسيا وأوكرانيا تعثراً منذ أشهر، خصوصاً في ظل انصراف اهتمام الولايات المتحدة، التي تتولى الوساطة فيها، إلى الحرب مع إيران.

ولم تحقق مفاوضات جرت بين الجانبين في إسطنبول وأبوظبي وجنيف أي اختراق في القضية الأساسية المتمثلة بالسيادة على الأراضي، خصوصاً في شرق أوكرانيا.

المصدر: أ.ف.ب.