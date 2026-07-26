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   11 صفر 1448   
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    دولي

    مصرع شخص وإصابة 13 آخرين جراء إعصار ضرب مدينة روستوف الروسية

      أعلن عمدة روستوف الروسية ألكسندر سكريابين مصرع شخص واحد وإصابة 13 آخرين جراء إعصار ضرب المدينة.

      وقال سكريابين “للأسف، لم تقتصر آثار العاصفة على الدمار فحسب، بل أسفرت عن إصابة 13 شخصا، نقل 7 منهم إلى المستشفى، ولقي شخص واحد مصرعه. أتقدم بخالص التعازي إلى عائلة وأصدقاء المتوفي، وأتمنى للمصابين الشفاء العاجل”.

      وأشار سكريابين إلى “وقوع أكثر من 100 حادث نتيجة الأمطار الغزيرة والعواصف. وعلى مدار الليل، عملت 6 فرق إنقاذ من خدمة البحث والإنقاذ بالمدينة، وثلاثة فرق من خدمة الإنقاذ الإقليمية و21 فريق طوارئ من إدارات المقاطعات وشركات المرافق العامة على معالجة آثار العاصفة”.

      وأكد سكريابين “إعادة إمدادات المياه بالكامل فيما لا تزال جهود إعادة التيار الكهربائي جارية”.

      المصدر: روسيا اليوم

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