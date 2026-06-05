الجمعة   
   05 06 2026   
   19 ذو الحجة 1447   
   بيروت 04:28
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عاجل

    الرئيس الكوبي ميغيل دياز كانيل: عدوانية الحكومة الأميركية وسياساتها ستصطدم بإرادة كوبا الراسخة في مواجهة أصعب السيناريوهات

      مواضيع ذات صلة

      وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف: الولايات المتحدة لم تخفِ أن اختطاف مادورو كان من أجل خطف النفط

      وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف: الولايات المتحدة لم تخفِ أن اختطاف مادورو كان من أجل خطف النفط

      مصابون في قصف إسرائيلي على خيام تؤوي نازحين في مواصي مدينة خانيونس

      مصابون في قصف إسرائيلي على خيام تؤوي نازحين في مواصي مدينة خانيونس

      رودريغيز: كل إجراء أميركي يهدف إلى خلق أجواء صراع بين البلدين سيكون مصيره الفشل

      رودريغيز: كل إجراء أميركي يهدف إلى خلق أجواء صراع بين البلدين سيكون مصيره الفشل