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    شهيدة و15 مصاباً في غارة من قبل الطيران المروحي الإسرائيلي على خيمة غريي مدينة خانيونس جنوبي قطاع غزة

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