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    عربي وإقليمي

    رضائي: سنحول شمال “إسرائيل” لجحيم إذا خطى العدو تجاه الضاحية الجنوبية لبيروت

      كشف عضو مجمع تشخيص مصلحة النظام محسن رضائي، أن “القوات الإيرانية كانت تنتظر قيام العدو الاسرائيلي بشن عدوان على الضاحية الجنوبية لبيروت، لتحويل حرب الأربعين يوما إلى جحيم لإسرائيل”.

      وقال ان “إيران كانت على استعداد لتصعيد واسع ضد إسرائيل في حال توسعت المواجهة لتشمل الضاحية الجنوبية لبيروت”.

      وأوضح رضائي إن “جميع الصواريخ الإيرانية كانت في حالة جهوزية”، مضيفاً أن “حجم الهجمات التي كانت طهران تستعد لتنفيذها كان سيفوق عدة مرات ما شهدته المواجهات خلال الحرب التي استمرت 40 يوما”، مشيراً إلى أن “إيران كانت قد أعدت خططا عسكرية واسعة للرد على أي عدوان إسرائيلي على الضاحية الجنوبية لبيروت.”

      المصدر: الاعلام الحربي

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