الخميس   
   04 06 2026   
   18 ذو الحجة 1447   
   بيروت 11:25
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    لبنان

    مجلس الجنوب واصل تقديم المساعدات للنازحين

      واصل مجلس الجنوب تقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية للعائلات النازحة والصامدة في المناطق الجنوبية، وذلك بالتعاون والتنسيق مع وحدة إدارة الكوارث في اتحاد بلديات قضاء صور، بهدف التخفيف من الأعباء المعيشية والإنسانية التي تواجه الأهالي في ظل الظروف الراهنة.

      وأكد مدير مكتب مجلس الجنوب في منطقة صور، المهندس حسن هاني في بيان، أن “الجهود التي يبذلها رئيس مجلس الجنوب السيد هاشم حيدر مستمرة لدعم صمود المواطنين وتعزيز الاستجابة الإنسانية، بما يسهم في تأمين الاحتياجات الضرورية للأسر النازحة والمقيمة في القرى والبلدات الجنوبية”، مشيراً إلى “أن العمل يجري بشكل متواصل لمواكبة الاحتياجات المتزايدة للأهالي في هذه المرحلة الدقيقة”.

      أضاف:” إن مجلس الجنوب أرسل اليوم قافلة مساعدات تضم 2500 حصة نظافة، جرى تسليمها إلى وحدة إدارة الكوارث في اتحاد بلديات قضاء صور، تمهيداً لتوزيعها على العائلات النازحة والمتضررة، بما يساهم في التخفيف من الأعباء المعيشية وتعزيز قدرة الأهالي على الصمود في مواجهة التحديات الراهنة”.

      كما أعلن أن “مجلس الجنوب سيواصل إرسال مساعدات إضافية خلال الأيام المقبلة، تشمل حصصاً غذائية، وحليباً للأطفال، وحفاضات للأطفال وكبار السن، إضافة إلى الأغطية والمواد الأساسية الأخرى، وذلك استجابةً للاحتياجات المتزايدة للأهالي المتضررين”.

      المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

      مواضيع ذات صلة

      التيار الإسلامي المقاوم في الشمال نوه بموقف إيران في ردع إسرائيل عن استهداف بيروت

      التيار الإسلامي المقاوم في الشمال نوه بموقف إيران في ردع إسرائيل عن استهداف بيروت

      جمعية المستهلك: الفارق بين السعر الرسمي لطن الاسمنت والسعر المتداول يتطلب فتح تحقيق

      جمعية المستهلك: الفارق بين السعر الرسمي لطن الاسمنت والسعر المتداول يتطلب فتح تحقيق

      المتعاقدون بالساعة في الجامعة اللبنانية: لإدراج ملف التفرغ في جدول أعمال مجلس الوزراء واقراره كاملا

      المتعاقدون بالساعة في الجامعة اللبنانية: لإدراج ملف التفرغ في جدول أعمال مجلس الوزراء واقراره كاملا