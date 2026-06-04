مجلس الجنوب واصل تقديم المساعدات للنازحين

واصل مجلس الجنوب تقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية للعائلات النازحة والصامدة في المناطق الجنوبية، وذلك بالتعاون والتنسيق مع وحدة إدارة الكوارث في اتحاد بلديات قضاء صور، بهدف التخفيف من الأعباء المعيشية والإنسانية التي تواجه الأهالي في ظل الظروف الراهنة.

وأكد مدير مكتب مجلس الجنوب في منطقة صور، المهندس حسن هاني في بيان، أن “الجهود التي يبذلها رئيس مجلس الجنوب السيد هاشم حيدر مستمرة لدعم صمود المواطنين وتعزيز الاستجابة الإنسانية، بما يسهم في تأمين الاحتياجات الضرورية للأسر النازحة والمقيمة في القرى والبلدات الجنوبية”، مشيراً إلى “أن العمل يجري بشكل متواصل لمواكبة الاحتياجات المتزايدة للأهالي في هذه المرحلة الدقيقة”.

أضاف:” إن مجلس الجنوب أرسل اليوم قافلة مساعدات تضم 2500 حصة نظافة، جرى تسليمها إلى وحدة إدارة الكوارث في اتحاد بلديات قضاء صور، تمهيداً لتوزيعها على العائلات النازحة والمتضررة، بما يساهم في التخفيف من الأعباء المعيشية وتعزيز قدرة الأهالي على الصمود في مواجهة التحديات الراهنة”.

كما أعلن أن “مجلس الجنوب سيواصل إرسال مساعدات إضافية خلال الأيام المقبلة، تشمل حصصاً غذائية، وحليباً للأطفال، وحفاضات للأطفال وكبار السن، إضافة إلى الأغطية والمواد الأساسية الأخرى، وذلك استجابةً للاحتياجات المتزايدة للأهالي المتضررين”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام