“مستشفى تبنين”: نستنكر المزاعم الاسرائيلية وعلى الدولة اللبنانية والمنظمات الدولية اتخاذ كل ما يلزم لحمايتنا

استنكرت إدارة “مستشفى تبنين الحكومي” في بيان لها الاربعاء “المزاعم والادعاءات التي تم تداولها بشأن المستشفى، والتي تدّعي استيلاء جهات حزبية عليه أو استخدامه لأغراض غير طبية”، مؤكدة أن “هذه الادعاءات عارية تماماً من الصحة ولا تمت إلى الواقع بأي صلة، وتندرج في إطار محاولات تشويه الحقائق وبثّ الخوف بين الموظفين والمواطنين لمنعهم من التوجه إلى المستشفى لتلقي العلاج والخدمات الصحية”.

وأكدت الإدارة أن “المستشفى مؤسسة صحية حكومية رسمية تابعة للدولة اللبنانية، تأسست عام 1960، وما زالت تؤدي رسالتها الإنسانية والوطنية في خدمة أبناء المنطقة والجنوب اللبناني دون أي تمييز، ملتزمةً بالقوانين والأنظمة المرعية الإجراء والمعايير الطبية والإنسانية المعتمدة”.

وأوضحت الإدارة أن “المستشفى يواصل عمله حالياً من خلال نحو 70 موظفاً من الكوادر التمريضية والإدارية والفنية، إضافة إلى 10 أطباء يواصلون أداء مهامهم الطبية بشكل طبيعي، فيما يتلقى حالياً 7 مرضى الرعاية الصحية داخل المستشفى”.

ونفت الإدارة “بشكل قاطع الادعاءات المتعلقة بحصر نقل المرضى أو الجرحى إلى أي مستشفى محدد”، مؤكدة أن “جميع عمليات النقل والتحويل تتم وفق الحاجة الطبية وبالتنسيق المباشر مع غرفة عمليات طوارئ وزارة الصحة العامة، التي تعمل بالتنسيق الكامل مع الصليب الأحمر اللبناني والجمعيات الإسعافية المعتمدة، ويتم تحويل الحالات إلى المستشفيات العاملة والمتاحة بحسب طبيعة كل حالة ومتطلباتها العلاجية وتوافر الخدمات الاستشفائية”.

واعتبرت إدارة مستشفى تبنين الحكومة أن “هذه المزاعم الخطيرة تمسّ بمؤسسة صحية حكومية تؤدي واجبها الوطني والإنساني”، داعية “وسائل الإعلام المحلية والدولية والهيئات المختصة إلى زيارة المستشفى والاطلاع ميدانياً على حقيقة عمله ودوره الإنساني والطبي”.

وناشدت الإدارة “الدولة اللبنانية والمنظمات الدولية والجهات المعنية اتخاذ كل ما يلزم لحماية المستشفى والعاملين فيه وضمان استمرار رسالته الإنسانية والطبية في خدمة أبناء الجنوب اللبناني في هذه الظروف الاستثنائية”.

المصدر: موقع المنار