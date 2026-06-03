سلسلة غارات إسرائيلية تستهدف بلدات في الجنوب وتسفر عن سقوط شهداء واعتداءات على طواقم طبية

هدد جيش العدو الإسرائيلي بالاعتداء على بلدات أرزي وكوثرية الرز والزرارية، في وقت واصل فيه الطيران الحربي والمسيّر تنفيذ غارات واسعة طالت عدداً من القرى والبلدات في أقضية صور وبنت جبيل والنبطية.

وأفاد مراسلنا بأن مسيّرة معادية استهدفت بلدة عربصاليم، ما أدى إلى استشهاد مسعف من جمعية الرسالة للإسعاف الصحي، في اعتداء مباشر على طاقم طبي خلال أداء مهامه الإنسانية.

كما أعلن الدفاع المدني اللبناني استشهاد 6 مواطنين في غارتين نفذتهما مسيّرتان إسرائيليتان على منطقة الحوش في قضاء صور.

وفي تطور متصل، استهدفت مسيّرة إسرائيلية طاقماً طبياً في عربصاليم بعد غارة للطيران الحربي، ما أسفر أيضاً عن استشهاد مسعف من “جمعية الرسالة للإسعاف الصحي”، إضافة إلى استهداف نقطة إسعافية للهيئة الصحية الإسلامية في أرزون.

كما طالت الاعتداءات آلية عسكرية تابعة للجيش اللبناني في بلدة دير الزهراني، وسيارة على طريق خلدة الساحلي جنوب بيروت، بالتوازي مع غارات أخرى على بلدات قانا ودير الزهراني وتبنين وسينيق.

وشهدت المنطقة كذلك غارات حربية ومسيّرة عنيفة استهدفت عدشيت، حاروف، وطريق البازورية – الحوش على دفعتين، في تصعيد متواصل للعدوان على الجنوب.

وفي هذا السياق، يواكب مراسلنا في الجنوب علي شبيب آخر التطورات الميدانية.