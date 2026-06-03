الأربعاء   
   03 06 2026   
   17 ذو الحجة 1447   
   بيروت 12:10
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    تقارير مصورة

    سلسلة غارات إسرائيلية تستهدف بلدات في الجنوب وتسفر عن سقوط شهداء واعتداءات على طواقم طبية

    هدد جيش العدو الإسرائيلي بالاعتداء على بلدات أرزي وكوثرية الرز والزرارية، في وقت واصل فيه الطيران الحربي والمسيّر تنفيذ غارات واسعة طالت عدداً من القرى والبلدات في أقضية صور وبنت جبيل والنبطية.

    وأفاد مراسلنا بأن مسيّرة معادية استهدفت بلدة عربصاليم، ما أدى إلى استشهاد مسعف من جمعية الرسالة للإسعاف الصحي، في اعتداء مباشر على طاقم طبي خلال أداء مهامه الإنسانية.

    كما أعلن الدفاع المدني اللبناني استشهاد 6 مواطنين في غارتين نفذتهما مسيّرتان إسرائيليتان على منطقة الحوش في قضاء صور.

    وفي تطور متصل، استهدفت مسيّرة إسرائيلية طاقماً طبياً في عربصاليم بعد غارة للطيران الحربي، ما أسفر أيضاً عن استشهاد مسعف من “جمعية الرسالة للإسعاف الصحي”، إضافة إلى استهداف نقطة إسعافية للهيئة الصحية الإسلامية في أرزون.

    كما طالت الاعتداءات آلية عسكرية تابعة للجيش اللبناني في بلدة دير الزهراني، وسيارة على طريق خلدة الساحلي جنوب بيروت، بالتوازي مع غارات أخرى على بلدات قانا ودير الزهراني وتبنين وسينيق.

    وشهدت المنطقة كذلك غارات حربية ومسيّرة عنيفة استهدفت عدشيت، حاروف، وطريق البازورية – الحوش على دفعتين، في تصعيد متواصل للعدوان على الجنوب.

    وفي هذا السياق، يواكب مراسلنا في الجنوب علي شبيب آخر التطورات الميدانية.

    مواضيع ذات صلة

    مراسل المنار: الطيران الحربي المعادي أغار على بلدة زرارية

    مراسل المنار: الطيران الحربي المعادي أغار على بلدة زرارية

    ⭕️بالفيديو | مشاهد من عملية استهداف المقاومة الإسلامية بتاريخ 24-05-2026 تجمّعات لآليات وجنود جيش العدو الإسرائيلي في جنوب لبنان بصلياتٍ صاروخية وقذائف المدفعية ومسيّراتٍ انقضاضيّة

    ⭕️بالفيديو | مشاهد من عملية استهداف المقاومة الإسلامية بتاريخ 24-05-2026 تجمّعات لآليات وجنود جيش العدو الإسرائيلي في جنوب لبنان بصلياتٍ صاروخية وقذائف المدفعية ومسيّراتٍ انقضاضيّة

    صحة غزة: 119 شهيداً خلال أيار/مايو 2026 وهو الأعلى منذ بداية العام

    صحة غزة: 119 شهيداً خلال أيار/مايو 2026 وهو الأعلى منذ بداية العام