النفط يرتفع مع توتر الوضع بالشرق الأوسط وتعثر المفاوضات



ارتفعت أسعار النفط بأكثر من واحد بالمئة في التعاملات المبكرة اليوم الأربعاء مع اندلاع مواجهات في الشرق الأوسط،

حيث شن الجيش الاميركي غارات على جزيرة قشم الإيرانية،

فأطلقت إيران ‌صواريخ على الكويت والبحرين، في حين لم تحرز المحادثات الدبلوماسية بين إيران والولايات المتحدة تقدما يذكر.



وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 1.05 دولار، أو 1.09 بالمئة، إلى 97.05 دولار للبرميل، وصعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.01 دولار، أو 1.08 بالمئة، إلى 94.77 دولار.



وبلغ كلا المؤشرين أعلى مستوى لهما في أسبوع عند التسوية في الجلسة السابقة.

المصدر: رويترز