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   17 ذو الحجة 1447   
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    وزارة الصحة العامة: 6 شهداء بينهم 4 سوريين واثنان فلسطينيون في غارة العدو الاسرائيلي على بلدة الحوش قضاء صور

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