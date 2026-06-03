عشرات المستوطنين يقتحمون باحات الأقصى وسط دعوات متواصلة للحشد والرباط

واصلت مجموعة المستوطنين، صباح اليوم الأربعاء، اقتحام باحات المسجد الأقصى المبارك تحت حماية مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي، ووسط دعوات متواصلة للحشد والرباط في باحاته والتصدي للاقتحامات

وأفادت مصادر مقدسية أن 179 مستوطنا اقتحموا باحات المسجد الأقصى المبارك وأدوا جولات استفزازية وطقوسا تلمودية صباح اليوم.

وأوضحت المصادر أن المستوطنين نفذوا جولات استفزازية وطقوسًا تلمودية في ساحاته، تحت حراسة مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي التي وفرت لهم الحماية الكاملة وفرضت واقعًا عدوانيًا على المكان المقدس.

وأشارت المصادر إلى أن ما يجري في الأقصى لم يعد مجرد اقتحامات عابرة، بل خطوات متسارعة لفرض وقائع تهويدية جديدة على الأرض، في ظل غياب الردع الحقيقي، وكل صمتٍ على هذه الانتهاكات يفتح الباب أمام مزيد من التغول.

ويواصل الاحتلال فرض قيود مشددة على دخول المصلين إلى الأقصى، عبر الحواجز والإبعادات والتضييق على أهالي القدس والداخل المحتل، بالتزامن مع تصاعد دعوات جماعات استيطانية لتنفيذ اقتحامات واستفزازات داخل باحات المسجد خلال فترة الأعياد، ما يزيد من حالة التوتر في المدينة المقدسة.

وينذر هذا التطور الميداني الأخير بانفجار الأوضاع مجدداً في المدينة المقدسة، حيث يجمع مراقبون على أن استمرار الصمت الدولي وتواطؤ حكومة الاحتلال مع جماعات الهيكل المتطرفة يدفع بالمنطقة نحو حرب دينية، في ظل إصرار الفلسطينيين على مواصلة الرباط والدفاع عن مقدساتهم بصدورهم العارية لإفشال محاولات التهويد والتهجير.

وانطلقت دعوات واسعة موجّهة إلى أهالي القدس والداخل الفلسطيني المحتل، لشدّ الرحال والرباط في باحات المسجد، في خطوة تؤكد التمسك بإسلامية الأقصى وترسّخ الحضور الفلسطيني داخله، باعتبار ذلك رسالة صمود وثبات في وجه محاولات تفريغ المسجد من المصلين وطمس هويته العربية والإسلامية.

وتأتي هذه الدعوات في ظل تصاعد المخاطر التي يتعرض لها المسجد الأقصى، ومحاولات الاحتلال فرض واقع جديد عبر الاقتحامات المتكررة وسياسات التهويد والاستهداف المستمر للمقدسات الإسلامية في المدينة المقدسة.

المصدر: المركز الفلسطيني للإعلام