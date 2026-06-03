المقاومة الاسلامية: ردًّا على اعتداءات العدوّ الاسرائيلي ومجازره ضد المدنيين والتي أسفرت عن شهداء وجرحى استهدف مجاهدوناعند السّاعة 21:15 الثّلاثاء دبّابة ميركافا في بلدة البيّاضة جنوب لبنان بصاروخٍ موجّه