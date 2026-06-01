عراقجي يحذر واشنطن و”تل أبيب”: انتهاك وقف إطلاق النار في لبنان ستكون له عواقب

أكد وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، اليوم الاثنين أن «وقف إطلاق النار بين إيران والولايات المتحدة يتضمن جميع الجبهات، بما في ذلك لبنان»، محذراً من أن أي خرق لهذا الاتفاق ستكون له تداعيات مباشرة.

وقال عراقجي، عبر منصة «أكس»: «انتبهوا بشكل عاجل! وقف إطلاق النار بين إيران والولايات المتحدة يُعتبر، من دون أدنى شك، وقفاً لإطلاق النار على جميع الجبهات، بما فيها لبنان».

وأضاف: «إن انتهاك وقف إطلاق النار على أي جبهة هو انتهاك له على جميع الجبهات»، مؤكداً أن «الولايات المتحدة وإسرائيل ستتحملان مسؤولية عواقب أي انتهاك لوقف إطلاق النار هذا».

المصدر: موقع المنار