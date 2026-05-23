رسالة من الوزير عراقجي الى سماحة الشيخ قاسم: أكدنا على مطلب شمول لبنان في وقف إطلاق النار

تلقى الأمين العام لحزب الله سماحة الشيخ نعيم قاسم رسالة من وزير خارجية الجمهورية الإسلامية في إيران الدكتور عباس عراقتجي ومما ورد فيها النقاط التالية: إن الجمهورية الإسلامية حتى اللحظة الأخيرة لن تتخلى عن دعم الحركات المطالبة بالحق والحرية، وعلى رأسها حزب الله المقاوم والمنتصر، إن هذا عهدنا مع إمامنا الشهيد سماحة آية الله العظمى الإمام السيد علي الخامنئي (رضوان الله عليه).

منذ اللحظة الأولى التي تدخلت فيها بعض دول المنطقة كوسيط بقصد خفض التوتر بين الجمهورية الإسلامية والولايات المتحدة الأمريكية طرحت إيران ربط وقف إطلاق النار في لبنان بأي اتفاق، وهذا الموضوع الهام حتى يومنا هذا بقي بمثابة مبدأ لا ريب فيه، وهو من جملة المطالب المحقة للحكومة الإيرانية وشعبنا البطل وسيبقى كذلك.

في آخر مقترح قدمته الجمهورية الإسلامية عبر الوسيط الباكستاني بهدف إيقاف الحرب بشكل دائم ومستقر تم التأكيد على مطلب شمول لبنان في وقف إطلاق النار. المصدر: بيان