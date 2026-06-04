عراقجي والحية يبحثان تطورات غزة والمنطقة ويؤكدان ضرورة وقف الحرب في جميع الجبهات

أجرى وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي اتصالاً هاتفياً مع عضو مجلس قيادة حركة المقاومة الإسلامية “حماس” خليل الحية، بحثا خلاله آخر التطورات في المنطقة، ولا سيما الأوضاع في فلسطين المحتلة وقطاع غزة.

وخلال الاتصال، جدّد الحية تعازيه باستشهاد قائد الثورة الإسلامية وعدد من القادة والمسؤولين الإيرانيين خلال العدوان الأميركي والإسرائيلي الأخير، كما هنأ الجمهورية الإسلامية الإيرانية بما وصفه بالانتصار في “حرب رمضان” وإفشال مخططات المعتدين.

واستعرض الحية آخر المستجدات في قطاع غزة في ظل استمرار العدوان والاحتلال الإسرائيلي، مشيراً إلى مواصلة الكيان الإسرائيلي عرقلة تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، ومؤكداً تمسك فصائل المقاومة والشعب الفلسطيني بخيار الصمود حتى تحقيق الأهداف الوطنية الفلسطينية، وفي مقدمتها وقف العدوان وإنهاء الاحتلال.

كما أشاد بموقف الوفد التفاوضي الإيراني الداعي إلى وقف متزامن للحرب في مختلف جبهات المنطقة، معرباً عن تقديره للدعم الإيراني المتواصل لنضال الشعب الفلسطيني.

من جانبه، جدّد عراقجي تعازيه للحية باستشهاد نجله وعدد من قادة المقاومة في غزة، مثنياً على صمود الشعب الفلسطيني وفصائل المقاومة في مواجهة العدوان الإسرائيلي.

وأكد وزير الخارجية الإيراني أن الجمهورية الإسلامية تواصل جهودها وتحركاتها السياسية من أجل وقف الحرب في المنطقة، مشدداً على استمرار السياسة الإيرانية الداعمة للمقاومة في فلسطين ولبنان في مواجهة الاحتلال والاعتداءات الإسرائيلية.

المصدر: قناة العالم