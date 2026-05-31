مراسل إذاعة جيش العدو الإسرائيلي: حزب الله يمتلك القدرة على استهداف قوات الجيش الإسرائيلي باستخدام محلّقات حتى في ساعات الليل مزودة بأجهزة للرؤية الليلية تتيح توجيه الطائرات في الوقت الحقيقي وضرب القوات حتى في ساعات الظلام