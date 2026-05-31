وكالة ناسا : انفجار نيزك بقوة 300 طن من مادة “تي إن تي” فوق الولايات المتحدة

أعلنت وكالة الفضاء الأمريكية “ناسا” أن نيزكا طبيعيا تفكك بسرعة فائقة تجاوزت 120 ألف كيلومتر في الساعة، مع انفجار بلغت قوته حوالي 300 طن من مادة “تي إن تي” المتفجرة.

وأوضحت “ناسا” في بيان لها أن الحدث وقع في الساعة 2:06 بعد الظهر بالتوقيت المحلي، وأن النيزك، الذي يبلغ عرضه حوالي 3 أقدام (نحو متر واحد)، دخل الغلاف الجوي للأرض شمال بوسطن بالقرب من الحدود بين ماساتشوستس ونيو هامبشاير.

وقالت الوكالة: “كانت الكرة النارية تتحرك بسرعة حوالي 75 ألف ميل في الساعة (120.7 ألف كيلومتر في الساعة) وتفككت إلى أجزاء على ارتفاع 40 ميلا (64.3 كيلومتراً) فوق شمال شرق ماساتشوستس وجنوب شرق نيو هامبشاير. تقدر الطاقة المنبعثة عند تفككها بحوالي 300 طن من مادة تي إن تي المتفجرة، وهو ما يفسر الدوي الصوتي الهائل”.

وشددت “ناسا” على أن الجسم الذي دخل الغلاف الجوي للأرض كان ذا أصل طبيعي، ولم يكن حطاما فضائيا أو بقايا قمر صناعي.

من جهته، وصف روبرت لانسفورد، مسؤول برنامج مراقبة الكرات النارية في جمعية الأرصاد الجوية الأمريكية، النيزك بأنه “أكبر من كرة نارية عادية، بحوالي ياردة واحدة (نحو متر)”.

وأكدت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن الحدث لم يكن زلزالا، حيث لم تسجل أجهزة قياس الزلازل أي نشاط أرضي، وقال المتحدث باسم الوكالة ستيف سوبي إن الهزة التي شعر بها السكان كانت ناجمة عن الموجة الصوتية الناتجة عن تفكك النيزك، وليس عن زلزال.

وأفادت وكالة إدارة الطوارئ في ماساتشوستس أنه على الرغم من التقارير المكثفة عن الدوي الصوتي والهزات الأرضية، لم يتم تسجيل أي طلبات للطوارئ تتعلق بالحادث، ولا يوجد أي تهديد للسلامة العامة.

