مفاوضات أميركية مكسيكية أولى حول مراجعة الاتفاق التجاري توصف بـ«الإيجابية»

عقدت الولايات المتحدة والمكسيك، الجمعة، جولة أولى من المفاوضات وصفتها مكسيكو بأنها «إيجابية»، وتركزت على مراجعة الاتفاق التجاري بين البلدين، في خطوة بادر إليها الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

ويرغب ترامب في إعادة التفاوض على بنود الاتفاق التي يعتبرها ضارة بمصالح الولايات المتحدة، مهدداً بالانسحاب من الاتفاق الذي يشمل كندا أيضاً.

وقال وزير الاقتصاد المكسيكي مارسيلو إبرارد، في بيان، إن المباحثات تناولت قواعد منشأ المنتجات، وقطاع السيارات، وكيفية التنافس مع الدول الآسيوية ومناطق أخرى في العالم، إضافة إلى سبل تعزيز التكامل الاقتصادي وتحسينه.

ورحب الوفد المكسيكي بنتائج الاجتماع، واصفاً إياها بـ«الإيجابية»، مشيراً إلى أن المفاوضين الأميركيين ركزوا على خفض العجز التجاري مع المكسيك وتعزيز سلاسل التوريد الأميركية.

ويكتسب هذا الاتفاق أهمية كبيرة بالنسبة إلى المكسيك، إذ إن 80% من صادراتها تتجه إلى الولايات المتحدة.

ومن المقرر عقد جولة جديدة من المفاوضات في حزيران/يونيو في واشنطن، تليها جولة أخرى في تموز/يوليو في مدينة مكسيكو.

المصدر: أ.ف.ب.