    لبنان

    وديع الخازن في عيد المقاومة: نستذكر بكل فخر واعتزاز هذه المحطّة الوطنية المضيئة في تاريخ لبنان

      قال الوزير السابق وديع الخازن بمناسبة عيد المقاومة والتحرير: “نستذكر بكل فخر واعتزاز هذه المحطّة الوطنية المضيئة في تاريخ لبنان، والتي شكّلت علامة فارقة في مسيرة الدفاع عن الأرض والكرامة والسيادة الوطنية، ورسّخت إرادة اللبنانيين في التمسّك بحقهم المشروع في تحرير أرضهم وصون وطنهم”.

      وتابع في بيان: “إنّ هذه الذكرى الوطنية تأتي هذا العام فيما لا تزال أجزاء من أرضنا الجنوبية تتعرّض للاعتداءات والانتهاكات، الأمر الذي يضاعف مسؤولية التمسّك بالوحدة الوطنية والتضامن الداخلي من أجل حماية لبنان والحفاظ على استقراره وثوابته الوطنية، والعمل بكل الوسائل المشروعة لاستكمال تحرير ما تبقّى من أرضنا المحتلة”.

      واضاف: “إذ نحيّي تضحيات الشهداء والجرحى وكل من ساهم في صنع هذا الإنجاز الوطني، نؤكد أنّ لبنان سيبقى وطنًا نهائيًا لجميع أبنائه، موحّدًا بسيادته وتنوّعه ورسالة العيش المشترك التي تميّزه، وأنّ قوته الحقيقية تكمن في وحدة شعبه وتمسّكه بأرضه ومؤسساته وحقه في الحياة الحرة الكريمة”.

      وقال الخازن: “نسأل الله أن يحفظ لبنان وأهله، وأن يعيد إلى وطننا الأمن والاستقرار والسلام، ليبقى وطن الحرية والكرامة والرجاء”.

      لقاء الأحزاب والقوى في عيد المقاومة والتحرير: المقاومة تقرّب بخطى ثابتة زمن الانتصار الكبير

      المؤتمر الشعبي اللبناني: "عيد المقاومة والتحرير سيبقى يوماً مجيداً في تاريخ لبنان

      جمعية الاصلاح والوحدة في عيد المقاومة والتحرير: خيار المقاومة هو خيار وطني وإسلامي وإنساني

