الرئيس بري أبرق مهنئا لرئيس مجلس الشورى في الجمهورية الاسلامية الايرانية بمناسبة انتخابه لولاية تشريعية جديدة

استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة القائم بأعمال سفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية في لبنان توفيق الصمدي، حيث تناول اللقاء عرض للأوضاع العامة في لبنان والمنطقة وآخر المستجدات في ظل مواصلة العدو عدوانه على لبنان وخرقه بنود وقف إطلاق النار، اضافة للعلاقات الثنائية بين البلدين .

من جهة ثانية، أبرق بري الى رئيس مجلس الشورى في الجمهورية الاسلامية الايرانية محمد باقر قاليباف، بمناسبة انتخابه لولاية تشريعية جديدة مهنئا. وجاء في نص البرقية : “حضرة رئيس مجلس الشورى في الجمهورية الإسلامية الإيرانية الدكتور محمد باقر قاليباف المحترم . يسعدني أن أتوجه باسمي وباسم المجلس النيابي اللبناني بأحر التهاني بمناسبة تجديد أعضاء مجلس الشورى في الجمهورية الإسلامية الإيرانية الثقة بكم رئيساً للمجلس لولاية تشريعية جديدة ، متمنيا لكم التوفيق والنجاح في تأدية مهامكم، لما فيه مصلحة الجمهورية الإسلامية الإيرانية وأبنائها في التقدم والاستقرار والازدهار ، وننتهزها مناسبة لتجديد استعدادنا التعاون بين مجلسينا لما فيه مصلحة بلدينا وشعبينا الصديقين”.