    روبيو: اتفاق لإنهاء الحرب مع إيران قد يتحقق “اليوم” وسط تحركات دبلوماسية متسارعة

    قال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو إن إبرام اتفاق لإنهاء الحرب مع إيران قد يتحقق “اليوم”، مشيراً إلى وجود ما وصفه بـ“شيء قوي جداً” مطروح على الطاولة يتعلق بفتح المضائق، وبأن الاتفاق يحظى بدعم واسع في دول الخليج.

    وخلال ختام زيارته إلى الهند، أعرب روبيو عن ثقته بأن إيران ستنخرط في مفاوضات “حقيقية ومحددة زمنياً” بشأن الملف النووي، مجدداً التأكيد على ما وصفه بحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها ضد أي هجوم.

    وتأتي هذه التصريحات بعد أن خفف الرئيس الأميركي دونالد ترامب من التوقعات بشأن التوصل إلى اتفاق قريب، مؤكداً أنه طلب من المفاوضين عدم التسرع في المسار التفاوضي.

    ومن طهران، ينضم إلينا الخبير في الشؤون الإيرانية الدكتور حسن حيدر لمزيد من الإضاءة على هذه التطورات.

