مقنة تشيّع الشهيد الشيخ ذو الفقار السفاف في موكب حاشد

شيّع حزب الله وأهالي بلدة مقنة البقاعية الشهيد المجاهد الشيخ ذو الفقار مجد السفاف “صادق”، الذي ارتقى دفاعاً عن لبنان وشعبه، في موكب حاشد عبّر عن الوفاء لنهج المقاومة والشهداء.

وانطلقت مراسم التشييع من أمام حسينية البلدة، حيث حُمل جثمان الشهيد على أكتاف رفاقه، وأُقيمت مراسم خاصة تخللها قسم العهد والولاء بالسير على طريق المقاومة والشهداء.

وجاب موكب التشييع شوارع البلدة وسط هتافات مؤيدة للمقاومة، قبل أن يؤمّ الشيخ مصطفى يزبك الصلاة على الجثمان، ليوارى الشهيد الثرى في روضة شهداء بلدة مقنة.

