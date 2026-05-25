المؤتمر الشعبي اللبناني: “عيد المقاومة والتحرير سيبقى يوماً مجيداً في تاريخ لبنان

أكّد المؤتمر الشعبي اللبناني أن “عيد المقاومة والتحرير سيبقى يوماً مجيداً في تاريخ لبنان لن يقدر على شطبه العدو الصهيوني مهما تغوّل في إجرامه ضد اللبنانيين”.

وجدد مطالبة كل اللبنانيين ب”نبذ الخلافات السياسية الداخلية والوقوف صفاً واحداً لحماية بلدهم من الوحش الصهيوني المدعوم أميركياً، والتمسك بالوحدة الوطنية ونبذ أصوات الفتنة والعصبيات ورفض سياسة الهيمنة والاملاءات من أي دولة أو جهة، والالتفاف حول الجيش اللبناني ضد محاولات استهدافه من قبل الإدارة الأميركية وأتباعها في الداخل”.

ودعا السلطة “للتراجع عن خيار المفاوضات المباشرة والتخلي عن مسار التنازلات المجانية التي لم توقف آلة القتل والتدمير والتهجير، والعمل على صياغة خطاب رسمي وطني ضد العدوان، مرتكز على صمود المقاومة واستمرارها في تكبيد الصهاينة خسائر كبيرة، وإطلاق حركة دبلوماسية واسعة بإتجاه الدول الشقيقة والصديقة للضغط على العدو”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام