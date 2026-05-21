بنما | “صائد الديكتاتوريين” يدعو لمحاكمة ترامب دوليًا بسبب الحرب على إيران ودعم “إسرائيل”

قال المحامي الأمريكي ريد برودي، المعروف بلقب “صائد الديكتاتوريين”، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يجب أن يواجه العدالة الدولية على خلفية الحرب على إيران ودعمه للعمليات الإسرائيلية في غزة، معتبرًا أن واشنطن انتهكت مبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

وفي مقابلة في مدينة بنما، شبّه برودي ما وصفه بـ”جريمة العدوان” المنسوبة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين بما اعتبره “انتهاكًا” ارتكبه ترامب من خلال الحرب على إيران، مؤكدًا أن أي دولة لا تملك الحق في غزو دولة أخرى أو استهدافها عسكريًا خارج إطار الشرعية الدولية.

وانتقد برودي ما وصفه بازدواجية المعايير في العدالة الدولية، معتبرًا أن محاكمات نورمبرغ بعد الحرب العالمية الثانية طالت النازيين فقط، بينما لم يُحاسب الأمريكيون على قصف مدينة دريسدن الألمانية أو هيروشيما وناغازاكي في اليابان.

كما اعتبر أن العقوبات الأمريكية ضد قضاة دوليين بسبب قرارات مرتبطة بـ”إسرائيل” تمثل انتهاكًا للقانون الدولي، مؤكدًا أن أي تدخل خارجي لا يضع مصلحة الشعوب في صلب أولوياته ولا يحظى بدعم متعدد الأطراف لا يمكن اعتباره مشروعًا.

ووصف برودي الوضع في نيكاراغوا بأنه “صمت مطبق” فرضه الرئيس دانيال أورتيغا ونائبته روزاريو موريلو، عبر القضاء على المعارضة السياسية والإعلامية ومنظمات المجتمع المدني.

وفي ما يتعلق بالحرب على غزة، قال برودي، وهو نجل أحد الناجين من معسكرات العمل النازية، إنه “لا يستطيع تقبل ما تقوم به إسرائيل بحق الفلسطينيين باسم الشعب اليهودي، متهمًا تل أبيب بارتكاب جرائم وإبادة جماعية في القطاع”.

ويُعرف ريد برودي بدوره في ملاحقة قادة متهمين بانتهاكات حقوقية، ومن أبرز القضايا التي شارك فيها محاكمة رئيس تشاد السابق حسين حبري، إضافة إلى ملفات تتعلق بأوغستو بينوشيه ويحيى جامع.

المصدر: وكالة يونيوز