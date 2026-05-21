بسبب العدوان الاسرائيلي.. وزير المال اللبناني يتوقع انكماشاً اقتصادياً بنسبة لا تقل عن 7%

توقع وزير المال في الحكومة اللبنانية ياسين جابر أن “يؤدي العدوان الإسرائيلي إلى انكماش الاقتصاد اللبناني بنسبة لا تقل عن سبعة في المئة هذا العام، وأنه قد يكلف لبنان ما يقدر بنحو 20 مليار دولار”.

وقال جابر في حديث له الخميس إنه “الحكومة كانت تأمل في تحقيق فائض في الميزانية هذا العام، لكنها خصصت بدلاً من ذلك 50 مليون دولار من الأموال العامة لدعم أكثر من مليون شخص نزحوا بسبب الحرب”.

ولفت جابر إلى أن “الحجم الكامل للأضرار الاقتصادية التي لحقت بلبنان جراء الحرب سيتحدد بناء على تدفقات التحويلات المالية من الخليج، ونجاح الموسم السياحي هذا الصيف، وما إذا كانت الغارات الإسرائيلية ستستمر في تدمير الممتلكات وسبل العيش في لبنان”.

وأوضح جابر أن “المساعدات الدولية جاءت أقل بكثير مما تلقاه لبنان خلال حرب 2024، عندما حصل على 700 مليون دولار من ⁠الدعم الإنساني وعشرات الطائرات المحملة بالمساعدات”.

وأشار جابر إلى أن “لبنان يعتمد اليوم على القروض ولا يحصل على الكثير من المنح”، واضاف أن “إيرادات الدولة انخفضت أيضا، لكن الحكومة تمكنت من الحفاظ على قيمة الليرة اللبنانية مقابل الدولار، وهي نقطة مضيئة نادرة في ظل التوقعات الاقتصادية القاتمة”.

المصدر: صحيفة الاخبار