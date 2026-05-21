إردوغان لترامب: حل الخلافات بين واشنطن وطهران ممكن

أبلغ الرئيس التركي رجب طيب إردوغان نظيره الأميركي دونالد ترامب، خلال اتصال هاتفي، ترحيبه بتمديد وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران، معتبرًا أن من الممكن التوصل إلى حل للقضايا الخلافية بين الجانبين.

وذكرت الرئاسة التركية، في بيان، أن إردوغان وصف تمديد وقف إطلاق النار في المنطقة بأنه “تطور إيجابي”، معربًا عن اعتقاده بإمكانية التوصل إلى “حل معقول” للخلافات القائمة بين واشنطن وطهران.

وأشار إردوغان إلى أن استعادة الاستقرار في سوريا تمثل مكسبًا مهمًا للمنطقة، داعيًا إلى اتخاذ خطوات تحول دون تدهور الأوضاع في لبنان، في ظل استمرار المواجهة بين “إسرائيل” وحزب الله.

كما تناول الاتصال التحضيرات لقمة حلف شمال الأطلسي المقررة في أنقرة خلال تموز المقبل، حيث أكد إردوغان أن بلاده تعمل لإنجاح الاجتماع على مختلف المستويات، إضافة إلى بحث العلاقات الثنائية بين البلدين.

من جهته، وصف ترامب الاتصال مع إردوغان بأنه “جيد جدًا”، معتبرًا أن الرئيس التركي “رجل قوي” و”حليف قوي للغاية”.

وكان ترامب قد أعلن في وقت سابق أن الولايات المتحدة مستعدة لانتظار “الرد المناسب” من إيران، مشيرًا إلى أن المفاوضات معها بلغت مراحلها النهائية، ومهددًا بشن مزيد من الهجمات في حال عدم التوصل إلى اتفاق.

المصدر: وكالة الأناضول