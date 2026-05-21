مظاهر أكثر انفتاحا.. “CNN” تقارن بين زيارتي بوتين وترامب للصين

أكدت شبكة “CNN” أن زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للصين جرت في أجواء أكثر انفتاحا وودية من زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وجاء في المادة: “على الرغم من أن كلا الزعيمين استقبلا بحفاوة بالغة، إلا أن زيارة بوتين تميزت بمظاهر أكثر انفتاحا للصداقة بين الزعيمين وبلديهما”.

وأشارت الصحيفة إلى أن بوتين والرئيس الصيني شي جين بينغ عززا بشكل كبير في السنوات الأخيرة التعاون الروسي الصيني في مجالات التجارة والدبلوماسية والأمن.

وذكرت المقالة: “يبدو أن هذا التكتيك كان يرمي إلى التأكيد على التقارب المستمر والمتعمق والتاريخي بين الصين وروسيا، وبين الزعيمين بنفس الوقت حتى لو تغير فيه حكومتا البلدين علاقاتهما مع الولايات المتحدة”.

وصل بوتين في 19 ايار / مايو إلى الصين في زيارة رسمية. وفي يوم الأربعاء، جرت في قاعة الشعب الكبرى ببكين مباحثات بين الزعيم الروسي والرئيس الصيني.

ووقعت موسكو وبكين على 42 وثيقة، من بينها بيان مشترك حول مواصلة تعزيز الشراكة الشاملة والتفاعل الاستراتيجي، وتعميق علاقات حسن الجوار والصداقة والتعاون، بالإضافة إلى إعلان مشترك حول بناء عالم متعدد الأقطاب ونوع جديد من العلاقات الدولية.

وكان ترامب قد زار الصين في الفترة من 13 إلى 15 ايار / مايو في زيارة دولة، وأجرى هناك محادثات مع الرئيس الصيني. وكتب موقع “ديلي بيست” أن الرئيس الأمريكي لم يحقق نتائج في أي من القضايا التي كانت زيارته للصين تهدف إلى حلها.

وعلى الرغم من تصريحات الرئيس الأمريكي بحل العديد من المهام، إلا أن ترامب نفسه لم يحدد أي القضايا تم تسويتها.

المصدر: شبكة CNN