أمريكا | ترامب يشيد بلائحة الاتهام ضد “راؤول كاسترو” ويستبعد التصعيد

أشاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بلائحة الاتهام الجنائية التي وجهتها القضاء الأمريكي ضد الرئيس الكوبي السابق راؤول كاسترو، واصفًا الخطوة بأنها “لحظة فارقة للغاية”، لكنه استبعد في الوقت نفسه حاجة واشنطن للتصعيد العسكري أو السياسي المباشر لإسقاط النظام الشيوعي في الجزيرة الكاريبية.

وجاءت تصريحات ترامب للصحفيين في واشنطن رداً على التكهنات المثارة حول نية الولايات المتحدة استغلال هذه التطورات للإطاحة بالدولة الشيوعية، حيث علّق على الوضع الراهن للقيادة الكوبية الحالية والرئيس السابق بالقول “لن يكون هناك تصعيد، لا أعتقد أن هناك حاجة لذلك، انظروا، الوضع ينهار هناك، إنها فوضى عارمة، وقد فقدوا السيطرة نوعاً ما”.

وتعكس تصريحات ترامب تبني واشنطن لاستراتيجية “الانتظار والضغط الاقتصادي” بدلاً من التدخل المباشر، مراهناً على أن الأزمات المعيشية الخانقة، والانقطاعات المتكررة للكهرباء، وتدهور البنية التحتية في كوبا كفيلة بإضعاف النظام داخلياً.

