اعلام العدو: قواتنا في جنوب لبنان اطلقت نداء طلبت استغاثة وغرفة العمليات لم تلبِ نداء قواتنا حتى هذه اللحظة فقط هي أمرت سلاح الطب بإرسال ناقلة جند مدرع لإجلاء القوة المستهدفة من حزب الله