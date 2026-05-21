روبيو ينتقد حلف الناتو بسبب غياب الدعم للحرب الأميركية على إيران

جدّد وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، الخميس، انتقاده لحلف شمال الأطلسي (الناتو) على خلفية عدم تقديمه أي دعم للحرب الأميركية على إيران، وذلك مع توجهه إلى السويد للمشاركة في اجتماع لوزراء خارجية دول الحلف.

وقال روبيو للصحافيين إن العديد من دول الناتو تتفق مع الولايات المتحدة على أن إيران لا يمكن أن تحصل على سلاح نووي، مشيراً إلى أن طهران تشكّل تهديداً للعالم.

وأضاف أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب قال إنه سيتخذ خطوة في هذا الإطار، مشدداً على أن واشنطن لا تطلب من دول الحلف نشر مقاتلاتها، لكنها في المقابل ترفض القيام بأي إجراءات. وتابع قائلاً: “كنا مستائين جداً من ذلك”.

المصدر: أ.ف.ب.