استطلاع في الكيان: لا أغلبية لحسم الحكومة إذا أُجريت الانتخابات اليوم

أظهرت نتائج استطلاع للرأي في كيان الاحتلال، اليوم الخميس أنه في حال أُجريت الانتخابات اليوم فلن يحصل أي معسكر على 61 مقعداً في الكنيست، من أصل 120، وهي العتبة اللازمة لتشكيل حكومة.

ونقلت صحيفة «معاريف» عن نتائج استطلاع أجراه معهد «لازار» على عينة عشوائية من 500 إسرائيلي، بهامش خطأ بلغ 4.4%، أن حزب «الصهيونية الدينية» برئاسة بتسلئيل سموتريتش تجاوز للمرة الأولى منذ بداية كانون الأول الماضي العتبة الانتخابية، وحصل على 4 مقاعد.

وأظهرت النتائج تراجع حزبي «الليكود» و«شاس»، مقابل حصول الائتلاف الحكومي على مقعدين إضافيين ليرتفع رصيده إلى 51 مقعداً.

في المقابل، خسرت كتلة الأحزاب المعارضة مقعدين، متراجعة من أغلبية 61 إلى 59 مقعداً، فيما احتفظت الأحزاب العربية بـ10 مقاعد.

وحصد حزب «معاً» برئاسة نفتالي بينيت 25 مقعداً، مقابل 24 لحزب «الليكود» بزعامة بنيامين نتنياهو. كما نال حزب «يشار» المعارض برئاسة غادي آيزنكوت 15 مقعداً، وحزب «الديمقراطيين» المعارض برئاسة يائير غولان 10 مقاعد.

أما حزب «القوة اليهودية» برئاسة إيتمار بن غفير فحصل على 8 مقاعد، في حين نال حزب «إسرائيل بيتنا» بزعامة أفيغدور ليبرمان 9 مقاعد، و«شاس» 8 مقاعد، و«يهدوت هتوراه» 7 مقاعد.

وفي المعسكر العربي، حصدت القائمة العربية الموحدة برئاسة منصور عباس 5 مقاعد، كما حصل تحالف الجبهة الديمقراطية والقائمة العربية للتغيير برئاسة أيمن عودة على 5 مقاعد.

«هيئة البث»: الليكود يتقدم و«الصهيونية الدينية» تتراجع

في موازاة ذلك، أظهرت نتائج استطلاع آخر نشرته هيئة البث الإسرائيلية تقدم «الليكود» بمقعد إضافي ليصل إلى 27 مقعداً، مقابل تراجع حزب «معاً» بمقعدين إلى 23، وفشل «الصهيونية الدينية» في تجاوز العتبة الانتخابية.

ووفق هذا الاستطلاع، يحصل معسكر نتنياهو على 53 مقعداً، مقابل 57 للمعارضة اليهودية و10 مقاعد للنواب العرب.

وتنتهي ولاية الكنيست في تشرين الأول المقبل، إلا أنه صوّت أمس بالقراءة التمهيدية لصالح حل نفسه، وفي حال اجتاز المشروع ثلاث قراءات إضافية فسيُفتح الباب أمام تقديم موعد الانتخابات.

ويستلزم تشكيل أي حكومة جديدة الحصول على ثقة 61 نائباً على الأقل، في وقت تتفق فيه غالبية أحزاب المعارضة اليهودية على رفض الاعتماد على دعم النواب العرب لإسقاط حكومة نتنياهو القائمة منذ كانون الأول 2022.