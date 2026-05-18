الإثنين   
   18 05 2026   
   1 ذو الحجة 1447   
   بيروت 09:50
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    لبنان

    اغتيال قيادي في “الجهاد الإسلامي” وابنته بغارة إسرائيلية استهدفت بعلبك شرقي لبنان

      استهدفت غارة إسرائيلية، منتصف ليل الأحد ـ الإثنين، مبنى مؤلفاً من طابقين في منطقة بساتين بعلبك شرقي لبنان، يقع على بُعد نحو 400 متر من مخيم الجليل الفلسطيني «ويفل»، في حي الإمام الأوزاعي الذي تقطنه غالبية فلسطينية.

      وأسفرت الغارة، وفق الحصيلة النهائية الأولية، عن استشهاد وائل عبد الحليم وابنته البالغة من العمر 17 عاماً، فيما أُصيبت زوجته واثنان من أولاده بجروح متفاوتة.

      وفرضت القوى الأمنية طوقاً في محيط المكان المستهدف، بينما عملت فرق الإسعاف والدفاع المدني على نقل الجرحى ورفع الأنقاض، وسط حالة من التوتر والاستنفار في المنطقة.

      ويُعد هذا الاستهداف الأول لمنطقة بساتين بعلبك ومحيط مخيم الجليل الفلسطيني «ويفل» منذ عام 2024، كما يأتي بعد سريان اتفاق وقف إطلاق النار.

      المصدر: يونيوز

      مواضيع ذات صلة

      إصابة 4 جنود للاحتلال بانفجار عبوة ناسفة في لبنان وتصاعد القلق في مستوطنات الشمال

      إصابة 4 جنود للاحتلال بانفجار عبوة ناسفة في لبنان وتصاعد القلق في مستوطنات الشمال

      جنبلاط: وقف اطلاق النار وهم وسراب وعلى وزارة الشؤون الاجتماعية إيجاد مراكز إيواء حضارية

      جنبلاط: وقف اطلاق النار وهم وسراب وعلى وزارة الشؤون الاجتماعية إيجاد مراكز إيواء حضارية

      لبنان | شهيدان بينهم قيادي في حركة الجهاد الإسلامي إثر غارة إسرائيلية على مدينة بعلبك

      لبنان | شهيدان بينهم قيادي في حركة الجهاد الإسلامي إثر غارة إسرائيلية على مدينة بعلبك