بزشكيان يعرب عن تقديره لمواقف المرجعية والشعب العراقي الداعمة لإيران

أعرب الرئيس الايراني، مسعود بزشكيان، في رسالة له عن تقديره للمواقف الحكيمة والدعم الثابت الذي تُبديه المرجعية العراقية العليا تجاه الجمهورية الإسلامية الإيرانية وضحايا العدوان الأخير من الولايات المتحدة الامريكية وكيان الاحتلال.

وأعرب بزشكيان، في رسالةٍ باللغة العربية نشرها على إحدى منصات التواصل الاجتماعي، عن تقديره للمواقف الحكيمة والدعم الثابت الذي يُبديه المرجع العراقي الأعلى سماحة آية الله العظمى السيد علي السيستاني تجاه الجمهورية الإسلامية الإيرانية وضحايا العدوان الأخير من الولايات المتحدة وإسرائيل.

كما أعرب الرئيس الايراني عن تقديره لتعاطف الشعب العراقي الشقيق مع الشعب الإيراني، ومساندته له، مؤكدًا أن المرجعية العراقية العليا لطالما كانت حصناً منيعاً وسنداً للمظلومين.

المصدر: قناة العالم