ترامب عن أسباب خسارة الانتخابات: استياء كبير من “إسرائيل” لدى الناخبين

أقر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن الناخبين لم يرضوا عن خوض الحرب مع إيران ولا عن ارتفاع أسعار البنزين ولا عن “إسرائيل”.

وأكد في مقابلة مع برنامج (60 دقيقة) على قناة cbs أن هناك أيضا، “استياء كبيرا” تجاه إسرائيل، وذلك في تعليقه على أسباب خسارة الجمهوريين في انتخابات التجديد النصفي.

وردا على سؤال حول تصريح نائبه جي دي فانس أن “سبب الخسارة هو الحرب”، في إشارة إلى الحرب مع إيران، أجاب ترامب: “لا أختلف معه في ذلك”.

ودافع ترامب عن قرار الحرب، وقال إنه سيعد “قرارا صائبا للغاية” من منظور تاريخي، لكنه ربما لا يكون جيدا لليوم أو الغد. وأضاف أنه لو امتلكت إيران سلاحا نوويا خلال ولايته لتعرض لانتقادات أشد بكثير.

وقال ترامب إنه لو كان اسمه على بطاقة الاقتراع لاختلف الوضع تماما، مشيرا إلى ما رآه من شعبية وحب حقيقي، وإن التجمعات الجماهيرية الضخمة التي نظمت كان ينبغي أن تنقل هؤلاء الناخبين لدعم مرشحين لا يحبونهم. وعن ولاية تكساس، قال إن السيناتور جون كورنين “كان سيخسر أيضا”. وأرجع الخسارة إلى “سوء إيصال الرسالة”، وإلى أن الصحافة لا تغطي الأخبار الإيجابية عن الجمهوريين، مشيرًا إلى بلوغ سوق الأسهم أعلى مستوياته في التاريخ.

ووصف ترامب ملف الهجرة بأنه “سلاح ذو حدين”، فقد ساعده من جهة وأضر به من أخرى، لأن الإدارة رحلت أشخاصا كانوا يشغلون وظائف جيدة، وبعضهم يدفع الضرائب. وقال إن ترحيل عاملة في فندق تؤدي عملها بكفاءة أمر “قاسٍ”، فيما هناك من وصفهم بأنهم ينتمون إلى أقصى اليمين ويريدون ترحيل الجميع.

وأكد ترامب أنه يستطيع العمل مع الديمقراطيين دون إهانتهم، وقال إنه لا يتخيل أن يحاولوا عزله مجددا، متحدثا عن “أفضل عامين في تاريخ الرئاسة”.

وعن إدارته، قال إنه يحب أعضاءها لكنه “قد يجري بعض التغييرات”، وردا على سؤال عن وزير الحرب بيت هيغسيث قال إنه يثق به، “فقد ربحنا حربين”.

وكان فانس قد حمّل، عقب الانتخابات، الحرب مع إيران مسؤولية الهزيمة، وحدد خطوات لاستعادة الناخبين، هي إنهاء الحرب على إيران، والتركيز على غلاء المعيشة والتضخم، وتقديم “أمريكا أولا”، وتغيير العلاقة الأمريكية بإسرائيل. وقال إن الرئيس نفسه أقر بأن الحرب سبب الخسارة.

وفي مقابلات ليلة الانتخابات، قال ترامب لصحيفة “وول ستريت جورنال” إن إيران “كانت جزءًا” من الخسارة وأشار إلى ارتفاع أسعار النفط، لكنه أضاف أنه فعل الصواب وسيكرره. وبحسب “آي 24 نيوز”، ركز في مقابلة “فوكس نيوز” أكثر على أسعار الوقود، قائلًا إن الناس يؤيدون ما يفعله في إيران لكنهم لم يتقبلوا كلفته القصيرة الأمد. وكان الديمقراطيون قد حققوا مفاجآت في تكساس وكانساس وساوث كارولاينا.

أما إسرائيليًا، فقد شنت الولايات المتحدة وإسرائيل الهجوم على إيران في 28 شباط / فبراير، وما زالت الملاحة في مضيق هرمز مضطربة بشدة مع حصار بحري أمريكي على إيران. وفي حزيران / يونيو الماضي، قال ترامب في مقابلة إنه أصبح “منزعجا” من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بسبب إدارته للحرب.

المصدر: سي بي اس