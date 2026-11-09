الخارجية الروسية: أرمينيا تحاول تحميل منظمة معاهدة الأمن الجماعي مسؤولية قراراتها

صرح نائب وزير الخارجية الروسي ألكسندر بانكين بأن أرمينيا تحاول أن تحمل منظمة معاهدة الأمن الجماعي المسؤولية عن القرارات التي تتخذها يريفان.

وأشار في تصريح لوكالة “تاس”، نشر يوم الاثنين، إلى أن أرمينيا لا تزال عضوا في منظمة معاهدة الأمن الجماعي على الرغم من تجميدها مشاركتها في المنظمة وعدم دفعها الاشتراكات، .

وتابع: “نحن لا نترك يريفان خارج إطار تعاوننا، ونحافظ على إمكانية انضمام الشركاء (الأرمن) إلى صنع جميع القرارات التي تتخذها المنظمة، وهو ما سيخدم مصالحهم في نهاية المطاف”.

وأضاف: “لكن للأسف لم نر أي تحرك من الجانب الأرمني في المقابل، بل بالعكس، من جديد نرى هناك محاولات لتحميل الآخرين المسؤولية عن القرارات التي تُتخذ”.

وأعاد بانكين إلى الأذهان أن ميثاق منظمة معاهدة الأمن الجماعي ينص على إمكانية حرمان دولة عضو في المنظمة من الحق في التصويت حتى تدفع الاشتراكات المستحقة عليها.

يذكر أن أرمينيا قررت تجميد عضويتها في منظمة معاهدة الأمن الجماعي في فبراير 2024، لكنها لم تنسحب من المنظمة رسميا.

المصدر: وكالة تاس الروسية