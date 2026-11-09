إيران | وصول أول قطار شحن إلى مجمع شهربابك للنحاس عبر خط سكك حديدية جديد بطاقة نقل تصل إلى ألف طن يومياً

وصل أول قطار شحن محمّل بمركزات النحاس إلى محطة السكك الحديدية الخاصة بمجمع شهربابك للنحاس في محافظة كرمان جنوب شرقي إيران، إيذاناً ببدء استخدام المحطة في نقل المواد المعدنية، ضمن مشروع نفذته الشركة الوطنية الإيرانية لصناعات النحاس لتطوير منظومة النقل بالسكك الحديدية وخفض استهلاك الوقود وتكاليف نقل المواد الخام والمنتجات الصناعية.

وتبلغ الطاقة المعلنة للمحطة ما بين 800 وألف طن من مركزات النحاس يومياً، فيما يأتي وصول أول قطار محمّل بهذه المادة بعد افتتاح المشروع في 27 أغسطس/آب 2026، بالتزامن مع أسبوع الحكومة في إيران، بحضور وزير الصناعة والمناجم والتجارة الإيراني السيد محمد أتابك.

ويمثل وصول القطار المحمّل بمركزات النحاس خطوة تشغيلية جديدة للمشروع، بعد افتتاح البنية التحتية للخط الحديدي وربط مجمع شهربابك بالشبكة الوطنية للسكك الحديدية، بما يتيح نقل المواد المعدنية عبر القطارات بدلاً من الاعتماد على الشاحنات وحدها.

ويمتد الخط الحديدي الذي يربط مصنع صهر النحاس في خاتون آباد بالشبكة الوطنية لمسافة 17.6 كيلومتراً، وقد نفذته الشركة الوطنية الإيرانية لصناعات النحاس بهدف تطوير البنية التحتية للنقل الصناعي وتعزيز كفاءة نقل المواد المرتبطة بعمليات إنتاج النحاس ومعالجته.

وتبلغ الطاقة التصميمية السنوية المعلنة لهذا الخط نحو مليوني طن من مركزات النحاس والمواد المعدنية الأخرى، إلى جانب 600 ألف طن من حمض الكبريتيك، ما يوفر إمكانات لنقل كميات كبيرة من المواد الصناعية عبر السكك الحديدية، مع مراعاة اختلاف الطاقة التصميمية للخط عن الطاقة التشغيلية اليومية المعلنة للمحطة.

وبحسب التقديرات المعلنة عند افتتاح المشروع، من المتوقع أن يسهم تشغيل الخط في توفير نحو 8.5 ملايين لتر من وقود الديزل سنوياً، من خلال تقليص الاعتماد على النقل البري بالشاحنات، فضلاً عن خفض الانبعاثات المرتبطة بنقل المواد الصناعية وتحسين سلامة عمليات الشحن.

واستغرق تنفيذ مشروع الربط الحديدي نحو خمسة أعوام ونصف العام، ومن المتوقع أن يوفر قرابة 35 فرصة عمل مباشرة، فيما يمثل جزءاً من الاستثمارات المخصصة لتطوير البنية التحتية اللوجستية لصناعة النحاس في محافظة كرمان.

وكان افتتاح الخط الحديدي قد جرى ضمن خمسة مشروعات صناعية وتنموية للشركة الوطنية الإيرانية لصناعات النحاس في شهربابك، بلغت استثماراتها الإجمالية نحو 187 مليون يورو، ودخلت الخدمة بتوجيه من الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، خلال مراسم شارك فيها وزير الصناعة والمناجم والتجارة ومسؤولون من قطاعي الصناعة والتعدين.

وشملت المشروعات التي افتُتحت في المناسبة نفسها مصنعاً لمعالجة خبث صهر النحاس في خاتون آباد، باستثمار يقارب 95 مليون يورو وطاقة إنتاجية سنوية تبلغ 36 ألف طن من مركزات النحاس بتركيز 22 في المئة، إلى جانب محطة لتوليد الكهرباء بقدرة 42 ميغاواط واستثمار يبلغ نحو 35 مليون يورو، بهدف تعزيز إمدادات الطاقة للمنشآت الصناعية.

كما تضمنت المشروعات افتتاح المرحلة الأولى من الطريق المزدوج المؤدي إلى منطقة ميدوك بطول 15 كيلومتراً، لتحسين حركة نقل المواد والمعدات ورفع مستوى السلامة على الطرق المرتبطة بالمجمع الصناعي.

ويُعد مجمع شهربابك للنحاس، الذي يضم منشآت التعدين والصهر والمعالجة في منطقة خاتون آباد، أحد المراكز الصناعية التابعة للشركة الوطنية الإيرانية لصناعات النحاس في محافظة كرمان. ويأتي تشغيل المحطة الحديدية الخاصة به في إطار تطوير البنية التحتية اللازمة لنقل المواد المعدنية والمنتجات الصناعية، وتعزيز الترابط بين منشآت الإنتاج وشبكة السكك الحديدية الإيرانية.

المصدر: وكالة يونيوز