فلسطين | آيزنكوت يحذّر من أزمة تواجه “إسرائيل” مع بدء مساعيه لتشكيل حكومة

بدأ الأحد، رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي السابق غادي آيزنكوت رسميًا مهمة تشكيل حكومة جديدة، موجها دعوات إلى حلفاء بنيامين نتنياهو للانضمام إلى حكومته، ووصفه في الوقت نفسه بأنه “قاد البلاد إلى أزمة تاريخية”.

وتسلّم آيزنكوت (66 عاما)، رسميا كتاب التكليف من رئيس كيان الاحتلال الإسرائيلي إسحق هرتسوغ، الذي منحه مهلة 28 يوما لتشكيل الحكومة، رغم عدم امتلاك معسكره أغلبية برلمانية واضحة.

وقال آيزنكوت، في مراسم أقيمت في مقر الرئاسة في القدس “نحن في حالة طوارئ، ونقترب من نقطة اللاعودة بالنسبة لدولة إسرائيل”.

وأضاف “يجب أن نشكّل حكومة طوارئ وطنية، وهذا سيتطلب خطوات سياسية مبتكرة وغير تقليدية”.

وفي حال نجح آيزنكوت في تشكيل الحكومة، سيكون أول رئيس وزراء لكيان الاحتلال الإسرائيلي من أصول سفاردية، أي من اليهود الذين تعود أصولهم إلى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

أما نتنياهو، الذي تولى رئاسة الحكومة على فترات متقطعة لما يقارب عقدين، وقاد الحرب على غزة ولبنان وإيران، فقد خسر جزءا من الدعم في انتخابات الشهر المنصرم، لكن أيا من المعسكرين لم يتمكن من حصد أغلبية مطلقة.

وخلال مراسم التكليف، أقرّ كل من آيزنكوت وهرتسوغ بـ”تزايد عزلة إسرائيل على الساحة الدولية في عهد نتنياهو” المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية.

وقال آيزنكوت “نحن في خضم أزمة دبلوماسية مدمّرة، حتى أقرب أصدقائنا وحلفائنا الاستراتيجيين يقولون إن العلاقة مع إسرائيل يجب أن تخضع لإعادة تقييم”.

ووجّه آيزنكوت، الذي تواصل مع الإسرائيليين العلمانيين والليبراليين، لكنه يتحالف أيضا مع قوى من اليمين، دعوة إلى حزب الليكود بزعامة نتنياهو، وكذلك إلى حزب “الصهيونية الدينية” بزعامة بتسلئيل سموتريتش، للانضمام إلى حكومة يترأسها.

وقال “بابي مفتوح، ويدي ممدودة بكل إخلاص واستعداد، لكل من يدرك خطورة هذه المرحلة”.

المصدر: وكالة يونيوز