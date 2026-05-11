ارتفاع أسعار النفط 3% مع تعثر التوصل إلى اتفاق بين واشنطن وطهران



قفزت أسعار النفط بنحو ثلاثة دولارات للبرميل عند افتتاح تداولات الاثنين، في ظل إخفاق الولايات المتحدة وإيران في التوصل إلى اتفاق بشأن مقترح سلام صاغته واشنطن، بالتزامن مع استمرار الإغلاق الواسع لمضيق هرمز، ما أبقى إمدادات الطاقة العالمية تحت الضغط.



وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 3.21 دولارات، أي بنسبة 3.17%، لتسجل 104.50 دولارات للبرميل بحلول الساعة 2203 بتوقيت غرينتش، فيما صعد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 3.06 دولارات، أو 3.21%، إلى 98.48 دولاراً للبرميل.



ورفض الرئيس الأميركي دونالد ترامب الردّ الذي سلّمته إيران للوسيط الباكستاني على المقترح الأميركي الأخير بشأن المفاوضات. وقال، مساء الأحد، إنّ “ردّ إيران لم يعجبني وهو غير مقبول إطلاقاً”.



ويأتي كلام ترامب، بعدما سلّمت إيران ردّها على المقترح الأميركي يوم الأحد، والذي يقتضي ، بوقف الحرب في المنطقة، إنهاء الحصار وحرية تصدير النفط، وإلغاء قيود “أوفاك” المتعلقة بمبيعات النفط الإيرانية.



كما ينصّ على إدارة إيرانية لمضيق هرمز ضمن التفاهمات المطروحة، ورفع العقوبات الأميركية والإفراج عن الأموال الإيرانية المجمّدة.

