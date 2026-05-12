    تصعيد صهيوني واسع يستهدف قرى الجنوب والبقاع… وغارات وعمليات تفجير تطال البنى المدنية

    شهدت مناطق متفرقة من جنوب لبنان والبقاع الغربي تصعيداً إسرائيلياً واسعاً، حيث شنّ الطيران الحربي سلسلة غارات عنيفة على بلدات عدة، تزامناً مع تهديدات مسبقة لسكان بلدة سحمر دعتهم إلى الإخلاء القسري.

    وأفاد مراسلو المنار بأن الغارات طالت سحمر، الريحان، سجد، صديقين، جبال البطم، كفردونين، كفرا، دبعال، صريفا، زبقين، حاريص، إضافة إلى أطراف شبعا والمنطقة بين الجميجمة ومجدل سلم وبلدة ياطر، إلى جانب استهداف بلدات في قضاء النبطية بينها ميفدون والنبطية الفوقا ومناطق بين الدوير والشرقية.

    وترافق العدوان مع قصف مدفعي طال بلدتي تولين وبرعشيت، إضافة إلى تنفيذ تفجير في حي العين الصغيرة في بنت جبيل، وتفجير محطة ضخ المياه في ديرميماس التي تغذي البلدة بمياه الشفة.

    مراسل المنار علي شبيب يواكب التطورات من الميدان.

    اعلام العدو: أطلق حزب الله عدة طائرات مسيرة مفخخة تجاه قوات الجيش الإسرائيلي العاملة في جنوب لبنان

    اعلام العدو: حاول حزب الله قبل قليل إسقاط طائرة تابعة للجيش الإسرائيلي عبر إطلاق صاروخ دفاع جوي في جنوب لبنان

    تقرير مصور | النكبة مستمرة… غزة بين وجع النزوح وتمسّكٍ بحق العودة

