العاملون في المستشفيات الحكومية: ما زال القطاع الركيزة الأساسية في حماية المرضى ومساندتهم

حيّت الهيئة التأسيسية لنقابة العاملين في المستشفيات الحكومية في لبنان، الممرضين والممرضات والعاملين في القطاع الصحي الذين أثبتوا في كل المراحل أنهم عنوان الرحمة والتضحية لالتزام الإنساني والمهني”.

وقالت في بيان اصدرته لمناسبة “يوم التمريض العالمي”:”لقد كان القطاع التمريضي، وما زال، الركيزة الأساسية في حماية المرضى ومساندتهم، خصوصا في أصعب الظروف والأزمات التي مرّ بها وطننا، من أزمات صحية واقتصادية وحروب واعتداءات، حيث بقي الممرض والممرضة وسائر العاملين في مواقعهم يؤدّون رسالتهم بكل تفانٍ ومسؤولية رغم كل التحديات. إننا في هذه المناسبة، نعتبر الكلام الإيجابي الصادرعن وزير الصحة الدكتور ركان ناصر الدين، الذي أكّد فيه أن موظفي المستشفيات الحكومية أمانة في أعناق المسؤولين والعمل الجدي لإدخالهم ضمن مشروع ملاك وزارة الصحة، بمثابة خطوة مقدّرة وعيدية معنوية لكل الممرضين والعاملين في القطاع الصحي الذين ضحّوا من لحمهم الحي خدمةً للمواطنين”.

وتابعت:” نشدّ على يد الوزيرناصر الدين تبنيه هذا المسار، آملين من السادة في لجنة الصحة النيابية والنواب الإسراع في إقرار مشروع القانون ووضعه على جدول أعمال الهيئة العامة في أقرب وقت، إنصافًا لهذه الشريحة التي حملت الوطن في أصعب المراحل”.

وختمت: “كما نؤكد تمسّكنا بحقوق العاملين في القطاع الصحي والتمريضي، وضرورة تأمين مقومات الصمود والاستقرار الوظيفي والاجتماعي لهم، تقديرًا لدورهم الوطني والإنساني الكبير في حماية صحة المجتمع اللبناني”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام