ستارمر يتمسّك بمنصبه رغم دعوات داخل الحكومة لتنحّيه

أبلغ رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، اليوم الثلاثاء أعضاء حكومته أنّه لن يستقيل من منصبه في الوقت الحالي.

وقال مكتب ستارمر، في بيانٍ، إنّه أبلغ اجتماعاً لمجلس الوزراء، اليوم، أنّه لن يستقيل، مضيفاً: «لدى حزب العمال آلية للطعن في قيادة الزعيم، ولم يتم تفعيل هذه الآلية».

وأشار البيان إلى أنّه «يتوقع البلد منا أن نواصل الحكم، وهذا ما أفعله وما ينبغي علينا فعله كحكومة»، لافتاً إلى أنّ «الساعات الـ48 الماضية كانت مزعزعة للاستقرار بالنسبة إلى الحكومة، وقد ترتّبت عليها كلفة اقتصادية حقيقية على بلدنا والعائلات».

وفي وقت سابق، أفادت وسائل إعلام بريطانية بأنّ أعضاء بارزين في الحكومة البريطانية، بينهم وزيرة العدل شبانة محمود ووزيرة الداخلية إيفيت كوبر، طلبوا من ستارمر النظر في تحديد موعد لاستقالته، وذلك بعد مطالبة أكثر من 80 نائباً من حزب العمال له بالتنحّي.

وفي السياق نفسه، أعلنت وسائل إعلام بريطانية استقالة ثلاثة مسؤولين في الحكومة، مطالبين برحيل ستارمر، وهم: السكرتير البرلماني الخاص لوزيرة البيئة، توم روتلاند، والسكرتير البرلماني الخاص لوزير الصحة، جو موريس، والمساعدة في مكتب مجلس الوزراء، نوشابة خان.

وتأتي هذه الضغوط المتصاعدة في أعقاب النتائج الكارثية التي مُني بها حزب العمال في الانتخابات الإقليمية والمحلية التي أُجريت يوم الخميس الماضي في 136 منطقة بإنكلترا، حيث خسر الحزب نحو 1200 مقعد من أصل أكثر من 2200 كان يشغلها سابقاً. وفي المقابل، برز حزب الإصلاح اليميني بوصفه الفائز الأبرز، بعدما حصد نحو 1400 مقعد.

وأقرّ ستارمر بأنّ النتائج كانت «قاسية»، معترفاً بوجود حالة إحباط شعبي، لكنه شدّد على تحمّله «المسؤولية الكاملة» عن تنفيذ التغيير الذي وعد به منذ وصوله إلى السلطة.

وقال: «أعلم أنّ عليّ إثبات خطأ المشككين في قدرتي على القيادة»، مؤكداً، في الوقت نفسه، أنّه لا ينوي الاستقالة أو التخلي عن منصبه.

وفي مقابلة مع صحيفة «ذا أوبزرفر»، أكد ستارمر عزمه قيادة حزب العمال في الانتخابات العامة المقبلة، قائلاً: «لن أتخلى عن الدور الذي انتُخبت من أجله، ولا أعتزم قيادة البلاد إلى الفوضى».

المصدر: الفرنسية