    اقتصاد

    تراجع طفيف للنفط وسط ترقب مفاوضات الشرق الأوسط


      انخفضت أسعار النفط اليوم الخميس بنحو طفيف بعد الخسائر التي منيت بها أمس، مع تقييم المستثمرين آفاق التوصل إلى اتفاق للسلام في الشرق الأوسط.


      وبحلول الساعة 10:04 بتوقيت موسكو، انخفضت العقود الآجلة للخام الأمريكي “غرب تكساس الوسيط” لشهر حزيران/يونيو المقبل بنسبة 0.64% إلى 94.47 دولار للبرميل.


      في حين تراجعت العقود الآجلة للخام العالمي مزيج “برنت” لشهر تموز/يوليو المقبل بنسبة 0.53% إلى 100.73 دولار للبرميل. وقبل ذلك سجل الخام الأمريكي خلال التداولات زيادة بنسبة 1.2%، وصعد خام “برنت” بنسبة 0.9%.


      وهوى العقدان القياسيان بأكثر من 7% أمس الأربعاء وسط تفاؤل بشأن احتمال انتهاء الحرب في الشرق الأوسط، إلا أنهما ⁠قلصا خسائرهما بعد تصريح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه “من السابق لأوانه” إجراء محادثات مباشرة مع طهران ووصف نائب إيراني كبير المقترح الأمريكي الأحدث بأنه أقرب إلى قائمة أمنيات منه إلى الواقع.


      وحتى في حال التوصل إلى اتفاق سلام، فمن ⁠المتوقع أن يتفاقم نقص إمدادات النفط في الأسابيع المقبلة، إذ سيستغرق استئناف شحنات النفط من الخليج ووصولها إلى مصافي التكرير حول العالم أسابيع مما سيدفع شركات النفط إلى مواصلة السحب ⁠من مخزوناتها لتلبية ذروة الطلب خلال الصيف.

      المصدر: رويترز

