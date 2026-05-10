روسيا | بوتين: إجراء أرمينيا استفتاء على عضوية الاتحاد الأوروبي أمر منطقي

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إنه سيكون “منطقيًا” أن تجري أرمينيا استفتاء على الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، بعدما استضافت البلاد، الحليفة لموسكو منذ وقت طويل، قمة أوروبية للمرة الأولى.

وردًا على سؤال بشأن تطلعات يريفان الأوروبية، أجاب بوتين “سيكون منطقيا تماما إجراء استفتاء وسؤال المواطنين الأرمن عن خيارهم، وبناء على ذلك، سنتخذ خيارنا أيضا”.

وكانت استضافت أرمينيا يوم الإثنين عشرات القادة، من بينهم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، لحضور قمة المجموعة السياسية الأوروبية، ثم عُقدت قمة منفصلة بين الاتحاد الأوروبي وأرمينيا في العاصمة يريفان الثلاثاء.

وبعد القمتين، استدعت روسيا السفير الأرميني للاحتجاج على استضافة زيلينسكي.

المصدر: وكالة يونيوز