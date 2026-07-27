روسيا تكشف عن أضخم مناجم الفضة على أراضيها



كشفت وزارة الموارد الطبيعية والبيئة الروسية أن أكبر حقل للفضة في روسيا يقع في إقليم زابايكالسكي (في الجزء الجنوبي الشرقي من سيبيريا) باحتياطيات تقدر بنحو 16.86 ألف طن من الفضة.



وأوضحت الوزارة أن قائمة أكبر ثلاثة حقول فضة في البلاد تضم:

حقل أودوكان في إقليم زابايكالسكي ويعد الأكبر باحتياطيات تبلغ 16.86 ألف طن، وهو حقل معقد يحتوي على الفضة كعنصر مصاحب. حقل بروغنوز في جمهورية ساخا (ياقوتيا): وهو الحقل الوحيد المتخصص في الفضة الخام، باحتياطيات تبلغ 6.14 ألف طن. حقل أوكتيابرسكي في إقليم كراسنويارسك، ويأتي ثالثا باحتياطيات تقدر بـ5.2 ألف طن، وهو أيضا حقل معقد.

وأشارت الوزارة إلى أن إجمالي احتياطيات هذه الحقول الثلاثة مجتمعة يشكل نحو 23% من إجمالي احتياطيات الفضة المؤكدة في روسيا.

المصدر: نوفوستي