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    دولي

    أوكرانيا | زيلينسكي يحذّر من ضربات روسية جديدة تستهدف قطاع الطاقة في بلاده

      حذّر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي من أن روسيا في صدد شنّ هجمات جديدة على قطاع الطاقة في أوكرانيا، مجدّدًا دعوة حلفاء بلاده لتزويدها بصواريخ باتريوت للدفاع الجوي.

      وقال زيلينسكي في خطابه المسائي “لدينا حاليا معلومات استخبارية تفيد بالتحضير لهجوم جديد يستهدف قطاع الطاقة والجسور المقامة فوق نهر دنيبرو والبنية التحتية المدنية”.

      ولفت إلى أن “سلاح الجو والجيش يستعدان للتصدي لأي هجوم”، مؤكدا أن الوضع “ليس سهلا”.

      وتابع “نحتاج إلى صواريخ اعتراضية من منظومات باتريوت، نحثّ شركاءنا بشدة على عدم تأخير عمليات التسليم”.

      وكان زيلينسكي شارك الخميس في القمة الإيبيرية-الأمريكية اللاتينية في مدريد، حيث دعا القادة إلى مساعدة أوكرانيا في الحصول على معدات تحتاجها لإصلاح منشآت الطاقة المتضررة جراء الهجمات الروسية.

      المصدر: وكالة يونيوز

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