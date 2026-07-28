الخارجية الروسية: موسكو تحث الدول المعنية بالوضع في البحر الأحمر على توخي الحذر

صرح نائب وزير الخارجية الروسي غيورغي بوريسينكو، بأن روسيا تحث الدول المعنية بالوضع في الشرق الأوسط، ولا سيما في البحر الأحمر، على توخي الحذر لتجنب إلحاق ضرر كبير بالاقتصاد العالمي.

وأوضح نائب وزير الخارجية الروسي أن أي تصعيد في الشرق الأوسط، وخاصة في البحر الأحمر، سيؤدي إلى أضرار جسيمة بالتجارة العالمية والاقتصاد العالمي.

وقال بوريسينكو لصحيفة “إزفستيا”: “تسعى روسيا إلى حث جميع الدول المعنية بهذا الوضع على توخي الحذر والنظر في ضرورة السعي إلى تسوية أي قضايا خلافية عبر طاولة المفاوضات”.

وتشهد حركة الملاحة في البحر الأحمر أدنى مستوى منذ أشهر وتراجعا حادا في عبور السفن بمضيق باب المندب، وذلك عقب هجمات اليمن الأخيرة على منشآت أرامكو والسفن النفطية السعودية، في خطوة وسعت نطاق تداعيات الصراع الأمريكي الإيراني وأثرت على أحد أهم ممرات التجارة العالمية.

يذكر أن المكتب السياسي لحركة “أنصار الله”، قد حذر في وقت سابق، من أن الاستهداف السعودي للمنشآت المدنية في الحديدة وجزيرة كمران وفي مقدمتها ميناء الحديدة تصعيد خطير ولن يمر دون رد.

المصدر: صحيفة إزفستيا