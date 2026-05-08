العيادة النقالة لمؤسسة عامل الدولية تواصل جولاتها الصحية لدعم النازحين والأهالي في البقاع الغربي

في ظلّ التحديات الصحية والمعيشية التي خلّفها العدوان، تتقدّم المبادرات الميدانية لتملأ فراغ الحاجة، وتؤمّن الحدّ الأدنى من الرعاية للمتضرّرين. من بين هذه المبادرات، تواصل العيادة النقالة في مؤسسة عامل الدولية – مركز مهدي عيدي في مشغرة – جولاتها اليومية، ناقلةً خدماتها الطبية إلى حيث تشتدّ الحاجة.

فرق طبية متخصّصة، تضم أطباء وممرضات، تجول على مراكز النزوح و في البلدات الأكثر تضرراً، مقدّمةً المعاينات والأدوية مجانًا، إلى جانب استشارات نفسية تواكب آثار المرحلة. وفي بلدة سحمر، حطّت العيادة رحالها داخل مركز بازار سحمر الخيري، حيث نُظّم يوم صحي مفتوح لأبناء البلدة، في محاولة لتخفيف الأعباء عن الأهالي الذين يواجهون صعوبات في الوصول إلى الخدمات الطبية.

المصدر: موقع المنار