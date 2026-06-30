بلدية السلطانية تستأنف توزيع المياه بعد وصولها إلى الخزان الرئيسي

أعلنت بلدية السلطانية – بنت جبيل، وصول المياه إلى الخزان الرئيسي للبلدة، وبدء توزيعها وفق الخطة التي أعدتها لجنة المياه والطاقة، في إطار إعادة تشغيل شبكة المياه واستعادة التغذية تدريجيًا.

وأوضحت البلدية أن عملية التوزيع بدأت عبر خطي الشارع العام والضيعة، على أن تُستكمل تباعًا وفق الخطة المعتمدة.

وفي موازاة ذلك، تواصل البلدية، بالتنسيق مع فرق الصيانة في مؤسسة مياه لبنان، أعمال إصلاح الأنابيب المتضررة جراء العدوان الإسرائيلي، بهدف إعادة التغذية بالمياه إلى جميع مناطق البلدة في أسرع وقت ممكن.

ودعت بلدية السلطانية الأهالي إلى التعاون خلال هذه المرحلة، بما يساهم في إنجاح عملية التوزيع واستكمال أعمال الصيانة وإعادة الخدمة إلى مختلف الأحياء.

المصدر: موقع العمل البلدي