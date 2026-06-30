الثلاثاء   
   30 06 2026   
   15 محرم 1448   
   بيروت 19:42
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عاجل

    مراسل المنار: قصف مدفعي معادي يستهدف منطقة السدانة عند اطراف الهبارية جنوبي لبنان

      مواضيع ذات صلة

      تكتل لبنان القوي وجه سؤالاً الى الحكومة حول انسجام “اتفاق – الاطار” مع الدستور

      تكتل لبنان القوي وجه سؤالاً الى الحكومة حول انسجام “اتفاق – الاطار” مع الدستور

      بلدية بعلبك تطلق خطة سير جديدة لتنظيم حركة المرور في المدينة

      بلدية بعلبك تطلق خطة سير جديدة لتنظيم حركة المرور في المدينة

      بلدية صيدا تعيد تشغيل معمل النفايات وتتابع ميدانيًا انتظام العمل

      بلدية صيدا تعيد تشغيل معمل النفايات وتتابع ميدانيًا انتظام العمل