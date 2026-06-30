لجنة الإعلام تابعت ما يتعلق بتلزيم إدارة وتشغيل شبكتي “تاتش” و”ألفا” واستمعت إلى توضيح وزير الاتصالات

عقدت لجنة الإعلام والاتصالات جلسة، العاشرة قبل ظهر اليوم، برئاسة رئيس اللجنة النائب الدكتور ابراهيم الموسوي وحضور النواب أعضاء اللجنة: سيزار ابي خليل، سعيد الأسمر، قبلان قبلان، ملحم الرياشي، ومروان حمادة.

وحضر الجلسة أيضاً وزير الاتصالات شارل الحاج، النائبان عدنان طرابلسي ومحمد خواجة، المدير العام لشركة “ألفا” الخلوية رفيق الحداد، المدير العام لشركة “تاتش” الخلوية كريم سلام، المسؤولة عن وحدة الشؤون القانونية في الهيئة الناظمة للاتصالات، مدير الخدمة الشاملة في الهيئة المنظمة للاتصالات رئيف عويدات، إضافة إلى أعضاء الهيئة الدكتور هيثم سرحان وجهان داود حايك، والمديرون المشغلون لـ”ألفا” و”تاتش”.

وتابعت اللجنة مناقشة الأمور التي تتعلق بالاتصالات، وخصوصا منها ما يتعلق بتلزيم إدارة وتشغيل شبكتي الخلوي “تاتش” و”ألفا”.

وركزت على “الأسس والمعايير والخيارات المعتمدة لذلك، متطرقة إلى “موضوع ملكية الأصول والجردة.

ثم استمعت اللجنة الى “توضيحات وزير الاتصالات حول مواضيع النقاش وإلى الهيئة الناظمة للاتصالات حول الاطر والمعايير التي تتعلق بالتلزيمات”.

وأكدت اللجنة ورئيسها “متابعة المواضيع والتوسع في الاسئلة والنقاش حول القضايا المطروحة للوصول الى قناعة بأن ما تقوم به الوزارة حقيقة يساعد في تطوير هذا القطاع وتأمين خدمة جيدة إلى المواطنين”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام